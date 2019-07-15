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Услуги привязки карт сторонних банков и регулярный платеж стали доступны в мобильном приложении "Открытия"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном банке "Открытиe" появилась возможность привязать карту стороннего банка и оформить регулярный платеж. Помимо этого, в обновленной версии приложения был расширен функционал и усовершенствован пользовательский интерфейс.

Для привязки карты стороннего банка достаточно один раз добавить ее в мобильный банк, и она появится в общем списке карт на главном экране мобильного банка. Теперь клиенту не нужно каждый раз вводить реквизиты при переводах между картами другого банка и картами банка "Открытие".

Еще одна новая функция — регулярный платеж. Теперь клиентам не нужно тратить время на проведение повторяющихся операций и беспокоиться о том, как не просрочить очередной платеж. После совершения платежа или перевода нужно нажать "Повторять по расписанию", дать название шаблону, задать периодичность платежа, указать сумму и подтвердить создание регулярного платежа sms-кодом.

Также при совершении перевода по свободным реквизитам клиентам стала доступна функция автозаполнения, теперь достаточно указать ИНН организации — название заполнится автоматически.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

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