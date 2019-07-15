Жителя Обшаровки могут наказать за выращивание мака

Жителя Приволжского района могут привлечь к уголовной ответственности за выращивание мака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили недалеко от насосной станции в с. Обшаровка участок, засаженный маком. По версии следствия, посеял семена мака 56-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Он ухаживал за растениями, собирал их и сушил в гараже.

У подозреваемого изъяли 25 засушенных кустов и еще 10 растущих. Общая масса всех растений в высушенном состоянии составила 125,83 г. Экспертиза подтвердила, что они являются наркосодержащими.

По словам задержанного, мак он растил и сушил для себя.

Теперь в отношении сельчанина возбудили уголовные дела за выращивание наркосодержаших растений и хранение наркотиков.