ПСБ впервые стал стратегическим банком-партнером крупнейшего российского авиасалона "МАКС"

ПСБ стал стратегическим банком-партнером международного авиационно-космического салона "МАКС", который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. В 2019 году в выставке примут участие более 350 российских и международных компаний, а главным иностранным партнером выставки впервые выступит Китай.

Авиасалон "МАКС" — основная площадка для демонстрации возможностей и достижений отечественного авиапрома — является одной из крупнейших выставочных площадок для техники российского производства. ПСБ банк, как опорный банк для ОПК и обслуживания ГОЗ, представит на "МАКС" собственный стенд-шале, на котором запланированы проведение деловой программы, подписание нескольких крупных соглашений, а также презентация банковских продуктов для бизнеса.

Первые дни "МАКС-2019", с 26 по 29 августа, предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч, с 30 августа по 1 сентября посмотреть выставку смогут все желающие. На "Максе" взрослые и дети могут увидеть демонстрационные выступления самолетов и вертолетов, полеты нескольких пилотажных групп, уникальную программу авиационных групп высшего пилотажа ВКС России — "Русских витязей", "Стрижей" и "Соколов России". Для широкой публики будет доступно посещение некоторых моделей летательных аппаратов на статической стоянке.