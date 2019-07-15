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Преступления Происшествия

Мастера ПЖРТ будут судить за снег, упавший с крыши на ребенка

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел по Промышленному району Самары областного СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела мастера РЭУ-3 ЗАО "ПЖРТ Промышленного района". Ее обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 февраля 2019 г., примерно в 16:00, наледь упала на ребенка с крыши дома № 200 по пр. Кирова в Промышленном районе. Девочка получила повреждения в области головы.

Причиной случившегося, по мнению правоохранителей, стало ненадлежащее оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши дома мастером РЭУ-3 ЗАО "ПЖРТ Промышленного района".

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары для рассмотрения", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Гид потребителя

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