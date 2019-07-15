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Преступления Происшествия

Двух подростков будут судить в Самаре за сбыт наркотиков

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела двоих несовершеннолетних, обвиняемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2018 по 2019 г. обвиняемые неоднократно сбывали наркотики. Общая масса вещества, содержавшего производное N-метилэфедрона, составила около 3,5 г. Кроме того, 11 января 2019 г. правоохранители изъяли у обвиняемых более 15 г наркотика.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары для рассмотрения.

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