Банк "Открытие" снижает ставки по ипотеке

Банк "Открытие" предложил супер-ставку 9,3% по программам "Квартира" и "Новостройка". Супер-ставка будет доступна клиентам, желающим приобрести недвижимость у застройщиков из числа ключевых партнеров банка. Предложение будет действовать в период с 15 июля по 31 августа 2019 года.

Кроме того, по всей линейке ипотечных кредитов были снижены базовые процентные ставки, а также увеличены скидки. Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты "Открытия" или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.

"Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений в развитии розничного бизнеса "Открытия", — говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие". — Мы предлагаем нашим клиентам одни из наиболее интересных условий на рынке, и я уверен, что наше предложение будет пользоваться большим спросом среди клиентов и партнеров банка".

Со всеми условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.