Депутаты обсудили возможность наделения областной столицы статусом исторического поселения

Соответствующий проект разработан структурами Самарского государственного технического университета — академией строительства и архитектуры, а также институтом по проектированию и изыскательским работам.

Предполагается, что для обсуждения проекта будет организован ряд дискуссий, в которых примут участие депутаты различных уровней, представители областных министерств и ведомств, а также общественники и эксперты.

Широкое рассмотрение этого вопроса проводится в соответствии с решением, принятым на совещании под председательством губернатора Дмитрия Азарова. По словам главы региона, важно объяснить жителям, какие возможности и преимущества приобретет город при реализации проекта. "Иначе мы не получим союзников среди жителей исторической части города", — подчеркнул он.

Одними из первых с документом ознакомились депутаты городской думы Самары. На рабочем совещании при председателе городской думы Самары они обсудили возможность наделения старого города статусом исторического поселения и финансирование ее комплексной реновации.

Как рассказал общественный советник губернатора, архитектор Виталий Стадников, проект состоит из трех частей. Первая часть — обоснование и границы территории исторического поселения. Они проходят от Хлебной площади до улицы Полевой (за исключением нескольких кварталов) и от Волги до реки Самары. Вторая — предмет охраны, третья — требования к градостроительным регламентам. "Статус исторического поселения даст всем участникам процесса реновации и благоустройства городской среды понятные правила", — отметил архитектор.

Виталий Стадников обратил внимание депутатов, что накладываются ограничения на формат застройки и имеются возможности для грамотного развития территории. В частности, в зоне от Хлебной площади до площади Куйбышева предполагается строительство зданий от двух этажей до пяти, а ближе к улице Полевой — от 6 до 8 этажей.

Как заверил Виталий Стадников, все действующие школы, детсады, образовательные центры в исторической части Самары будут сохранены. А новые учебные заведения можно строить на примыкающих территориях, например, ближе к реке Самара. "Мы получим инструмент, который позволяет привести к устойчивому развитию. Это шанс создать приток серьезных внешних инвестиций, — поделился мнением архитектор. — Уникальность нашего города в том, что на 60% застройка исторической части и на 95% ее планировочная структура (улицы вплоть до Полевой) сохранились без изменений".

Алексей Дегтев, председатель Думы г.о Самара:

— Получение статуса исторического поселения означает для Самары новый виток в развитии. Проект позволит сохранить все культурное наследие старого города и преобразить эту территорию. Будет проведено комплексное благоустройство улиц исторического центра, проложены коммуникации, созданы условия для размещения предприятий малого и среднего бизнеса и появления новых рабочих мест, в муниципальный бюджет будут перечисляться дополнительные налоги. Но главное — это возможность сохранить историческую часть нашего любимого города и уйти от точечной застройки, которая портит архитектурный облик Самары.