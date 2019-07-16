16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новых глав Куйбышевского и Промышленного районов выберут в августе Владимир Чернышков покинул должность главы Промышленного района Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в самарских маршрутках Российско-Словенское сотрудничество расширяется Сызранский район возглавила Виктория Кузнецова

Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты обсудили возможность наделения областной столицы статусом исторического поселения

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 13
Версия для печати

Соответствующий проект разработан структурами Самарского государственного технического университета — академией строительства и архитектуры, а также институтом по проектированию и изыскательским работам.

Предполагается, что для обсуждения проекта будет организован ряд дискуссий, в которых примут участие депутаты различных уровней, представители областных министерств и ведомств, а также общественники и эксперты.

Широкое рассмотрение этого вопроса проводится в соответствии с решением, принятым на совещании под председательством губернатора Дмитрия Азарова. По словам главы региона, важно объяснить жителям, какие возможности и преимущества приобретет город при реализации проекта. "Иначе мы не получим союзников среди жителей исторической части города", — подчеркнул он.

Одними из первых с документом ознакомились депутаты городской думы Самары. На рабочем совещании при председателе городской думы Самары они обсудили возможность наделения старого города статусом исторического поселения и финансирование ее комплексной реновации.

Как рассказал общественный советник губернатора, архитектор Виталий Стадников, проект состоит из трех частей. Первая часть — обоснование и границы территории исторического поселения. Они проходят от Хлебной площади до улицы Полевой (за исключением нескольких кварталов) и от Волги до реки Самары. Вторая — предмет охраны, третья — требования к градостроительным регламентам. "Статус исторического поселения даст всем участникам процесса реновации и благоустройства городской среды понятные правила", — отметил архитектор.

Виталий Стадников обратил внимание депутатов, что накладываются ограничения на формат застройки и имеются возможности для грамотного развития территории. В частности, в зоне от Хлебной площади до площади Куйбышева предполагается строительство зданий от двух этажей до пяти, а ближе к улице Полевой — от 6 до 8 этажей.

Как заверил Виталий Стадников, все действующие школы, детсады, образовательные центры в исторической части Самары будут сохранены. А новые учебные заведения можно строить на примыкающих территориях, например, ближе к реке Самара. "Мы получим инструмент, который позволяет привести к устойчивому развитию. Это шанс создать приток серьезных внешних инвестиций, — поделился мнением архитектор. — Уникальность нашего города в том, что на 60% застройка исторической части и на 95% ее планировочная структура (улицы вплоть до Полевой) сохранились без изменений".

Алексей Дегтев, председатель Думы г.о Самара:

— Получение статуса исторического поселения означает для Самары новый виток в развитии. Проект позволит сохранить все культурное наследие старого города и преобразить эту территорию. Будет проведено комплексное благоустройство улиц исторического центра, проложены коммуникации, созданы условия для размещения предприятий малого и среднего бизнеса и появления новых рабочих мест, в муниципальный бюджет будут перечисляться дополнительные налоги. Но главное — это возможность сохранить историческую часть нашего любимого города и уйти от точечной застройки, которая портит архитектурный облик Самары.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" 17 июля

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4