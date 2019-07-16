16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ раскрыло схему вывода денег из АктивКапитал Банка Банк "Открытие" аккредитовал четыре ЖК в Самаре Самарский филиал АО "Россельхозбанк" на 43% увеличил объем льготного кредитования сезонных работ Банк "Открытие" объявил о новой стратегии позиционирования бренда Россельхозбанк предложил клиентам-экспортерам новые банковские инструменты

Банки Финансы

Более трети банкоматов ПСБ поддерживают работу с цифровыми банковскими картами

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати

Более трети действующих и все вновь устанавливаемые банкоматы ПСБ работают c технологией бесконтактного обслуживания NFC (Near Field Communication). Услуга действует для карт платежных систем Masterсard и Visa, в том числе через сервисы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, а также для бесконтактных карт "Мир".

Банкоматы, доступные для бесконтактного использования, оснащены NFC-ридером, расположенным рядом с клавиатурой и отмеченным специальным значком. Клиенту достаточно активировать карту в мобильном кошельке iOS или Android и поднести смартфон к NFC-ридеру на банкомате. Устройство активизируется и запросит ПИН-код, после его ввода с банкоматом можно работать как обычно. Такой же алгоритм действует и для бесконтактной авторизации по карте. В числе доступных операций — снятие наличных и просмотр остатков по счетам.

"Клиентам больше не нужно носить карту и кошелек с собой — для работы с банкоматом достаточно только смартфона с мобильным кошельком, — отмечает директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. — При этом NFC-технология ни в чем не уступает по части безопасности банковским картам. По отдельным параметрам она даже безопаснее: нет риска забыть карту в банкомате, а злоумышленники не могут скопировать данные карточки. В конце концов с NFC требуется значительно меньше времени на общение с банкоматом".

Собственная сеть ПСБ насчитывает свыше 1,5 тыс. банкоматов и около 300 платежных терминала. В банкоматах ПСБ доступны практически любые банковские операции, включая открытие счетов, вкладов, оформление предодобренного решения по кредиту, оплату коммунальных платежей и переводы. С учетом партнерских устройств клиентам ПСБ доступны более 8,5 тыс. устройств самообслуживания.

Ознакомиться с подробной информацией о работе банкоматов ПСБ можно на сайте.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4