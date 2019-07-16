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Преступления Происшествия

Сотрудницу Роспотребнадзора будут судить за мошенничество

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд Автозаводского района Тольятти передали с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело сотрудницы Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в ноябре 2018 г. она получила от индивидуального предпринимателя через другого сотрудника ведомства 20 тыс. руб. и обещала не проводить внеплановую проверку. Однако распоряжение о внеплановой проверке не было, его не поручали обвиняемой. Поэтому женщина не могла повлиять на ее ход и результаты.

Расследование уголовного дела двух других сотрудниц Роспотребнадзора продолжается.

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