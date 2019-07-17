Следствию не удалось доказать факт хищения денег Реналем Мязитовым при помощи оценочной экспертизы

Во вторник, 16 июля, Октябрьский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей Реналю Мязитову – следствие по делу продлили до октября, поэтому силовики настаивали на том, чтобы продлить арест обвиняемого на тот же срок.

Напомним, что экс-директора СОФЖИ проверяют на причастность к трем эпизодам преступной деятельности, которую полиция квалифицировала как мошенничество и злоупотребление полномочиями. Расследование ведет ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

Чтобы доказать, что речь не идет о затягивании дела, следователь отчитался о проделанной работе: сколько людей допрошено, очных ставок проведено, экспертиз назначено и закончено.

Больше всего вопросов вызвала оценочная экспертиза: ее результаты следствием признаны недопустимым доказательством, поэтому было назначено еще одно аналогичное исследование.

"Эта экспертиза показала, что Мязитов не вышел за пределы рыночной стоимости недвижимого имущества, которое было им приобретено, — объяснила адвокат Мязитова причины такого поворота событий. — Между тем, до сих пор не допрошены свидетели, которые могли бы подтвердить слова Мязитова о его невиновности. Следствие продляется, потому что нет достаточно доказательств для предъявления ему окончательного обвинения и направления дела в суд".

Сам Мязитов на суде отметил, что предоставил следствию документы, которые подтверждали: решение о приобретении имущества принималось не им лично, а коллегиально. Но эти документы так и не приобщили к делу.

"Все это из-за того, что я в свое время отказался переуступить право собственности на участок в военном городке, — уверен Реналь Мязитов. — Мне обещали проблемы с законом, и я их получил. Но у меня нет денег, которые я якобы похитил, а все подписи в документах я ставил законно — после одобрения попечительского совета и правления Фонда".

Суд продлил арест Мязитова почти на 3 месяца — до 17 октября. К тому моменту будет уже год, как он находится под стражей и, если следствие не закончат, меру пресечения придется либо менять, либо доказывать необходимость содержания Мязитова под стражей уже в Самарском областном суде.