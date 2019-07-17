Самарские полицейские арестовали рецидивиста, грабившего женщин

В Самаре арестован подозреваемый в нападении на женщин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

С середины июня текущего года к сотрудникам полиции стали поступать сообщения о том, что неизвестный преступник на улицах срывает с женщин золотые украшения. Преступления были совершены в Кировском, Советском, Ленинском и Железнодорожном районах. Всего было совершено шесть преступлений. Преступления совершались как в темное, так и в светлое время суток. Жертвами становились женщины от 20 до 60 лет. Ущерб от действий злоумышленника составлял от 12 тыс. руб. до 37 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проанализировали обстоятельства совершения преступлений, приметы нападавших и пришли к выводу, что грабежи совершены одним и тем же человеком.

В ходе разыскных мероприятий были опрошены жители и работники организаций, расположенных в непосредственной близости от каждого места происшествия, изъяты и изучены видеоматериалы с камер наружного наблюдения и системы "Безопасный город". В ходе работы была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.

В настоящее время по фактам нападений возбуждены шесть уголовных дел, по признакам состава преступления предусмотренных частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабёж". Подозреваемый арестован.