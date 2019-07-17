В Самарской области рассчитали тарифы для платных участков дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало постановление об установлении предельного значения максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Для легковых автомобилей (в том числе с прицепами, высотой менее двух метров) и мотоциклов стоимость проезда не должна превышать 2,1 руб. за километр.

Для автомобилей с прицепом выше двух метров, фургонов на легковых шасси, пикапов и мини-фургонов тариф установлен в 4,1 рублей. Грузовики, автобусы и туристические междугородные автобусы - 8,2 руб.; грузовики, автобусы, туристические междугородные автобусы и транспортные средства с прицепом выше 2,6 метра - 12,3 рублей.



