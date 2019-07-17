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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на станции смешения нефти Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) и на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Сатаровская" Волгоградского РНУ.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Специалисты ремонтно-эксплуатационных служб Самарского РНУ в течение 55 часов вырезали четыре тройника на технологических нефтепроводах станции смешения нефти площадки "Самара". Работы проведены без снижения режима перекачки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Муханово — Куйбышев.

Специалисты ремонтно-эксплуатационных служб Волгоградского РНУ заменили две задвижки на НПС "Сатаровская". Работы выполнены в течение 77,5 часов во время снижения режимов перекачки нефти по участку Красный Яр — 915 км МН Куйбышев — Лисичанск.

Плановые работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения и реконструкции с целью повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов АО "Транснефть - Приволга".

Перекачка нефти возобновлена в плановые сроки, нефтепроводы и нефтеперекачивающие станции работают в штатном режиме.

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