Банк "Открытие" меняет лимиты на снятие наличных с карт

С 01.08.2019 банк "Открытие" меняет лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов. Теперь с наших карт можно будет ежемесячно снимать до 1 млн руб., а с премиального пластика — до 3 млн руб. Дневной лимит снятия составит 200 тыс. руб. и 1,2 млн руб., соответственно.
Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: 17 тыс. долл. США / 15 тыс. евро ежедневно и 45 тыс. долл. США / 40 тыс. евро ежемесячно — по премиальным картам банка; и 3 тыс. долл. США / 2,5 тыс. евро в день и 15 тыс. долл. США / 13 тыс. евро в месяц — по остальным дебетовым картам.
Комиссии за снятие наличных остаются без изменений. Подробная информация — в разделе "Тарифы".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, реализацию передовых идей, финансовых технологий и сервисов.