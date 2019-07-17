За два года в Самаре зарплаты сезонных работников в сфере туризма выросли на 15,5%

Эксперты Авито проанализировали рынок труда в крупнейших городах России и выяснили, что спрос среди работодателей на сезонных работников в сфере туризма неуклонно растет по всей стране, включая города, не являющиеся традиционно курортными.

По данным "Авито Работа", за последние два года больше всего сезонных работников в сфере туризма ищут в Воронеже — спрос среди работодателей вырос на 65,2% по сравнению со II кварталом 2017 года. На втором месте оказался Ижевск (64,5% за 2 года), на третьем — Омск (60,4% за 2 года). Курортный город Краснодар не вошел в топ-10 и оказался только на 11 месте. Самара же и вовсе стала 23-й по числу вакансий среди крупнейших городов, хотя за два года сотрудников здесь стали искать на 3,5% активнее.

В целом по стране число вакансий в туристической сфере увеличилось в 1,5 раза. Пик спроса среди работодателей был отмечен в III квартале прошлого года — в самый разгар Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Наплыв туристов положительно повлиял на туристическую отрасль и рост вакансий в целом. Также стоит отметить, что именно летом значительно растет количество сезонных предложений.

С начала 2019 года количество предложений о сезонном трудоустройстве в туристической и ресторанной сфере увеличилось на 45%.

Максимально заработать на сезонных профессиях в сфере туризма и ресторанов получится в Тюмени (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), где работодатели готовы платить в среднем 31 701 рубль. Второе место досталось городу-курортнику Краснодару (31 484 рублей), на третьем оказался Ростов-на-Дону (30 781 рубль). Снижение оплаты труда отмечено в Екатеринбурге, Омске и Перми. В Новосибирске за год средний доход в ресторанном бизнесе и сфере туризма не изменился, но по сравнению с 2017 годов зарплаты в городе выросли на 17,6%.

Последние места по размеру возможного дохода заняли Барнаул, Ульяновск, Ижевск.