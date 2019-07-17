Виновником ДТП с четырьмя погибшими мог быть водитель легковушки

У правоохранителей появилась версия того, как произошло ДТП на трассе М-5 в Сергиевском районе, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла 16 июля. На 1074 км трассы М-5 столкнулись КамАЗ и Lada Granta с номером Свердловской области.

По предварительной версии, в 14:30 52-летний водитель Lada Granta пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом в составе полуприцепа, груженного керамзитовыми блоками, которым управлял 50-летний мужчина.

После удара грузовик съехал в кювет, а легковушка продолжила по инерции движение и врезалась в Honda, за рулем которого находился 39-летний водитель. Затем у Lada Granta отлетела коробка передач, которая ударилась в другую Lada Granta.

В аварии погиб водитель Lada Granta из Екатеринбурга и четыре его пассажира: 57-летняя женщина и два мальчика 14 и 15 лет. Все они являются членами одной семьи.

Кроме того, в ДТП пострадал водитель грузовика, его госпитализировали.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.