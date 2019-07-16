В аварии под Сергиевском погибли жители Свердловской области

В ДТП на трассе М-5 в Сергиевском районе могла погибнуть семья из Свердловской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Напомним, авария произошла 16 июля на 1074 км трассы М-5. Столкнулись КамАЗ и Lada Granta с госномером Свердловской области (регион 196), ехавшая со стороны Уфы.

В легковушке, по предварительным данным, находились 52-летний мужчина, 57-летняя женщина и двое мальчиков 14 и 15 лет. Предположительно, находившиеся в легковушке люди являются членами одной семьи из Екатеринбурга.

В результате аварии двое взрослых и двое детей, находившиеся в легковушке, погибли. Водитель грузовика попал в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливают.