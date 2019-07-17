При финансовой поддержке Россельхозбанка завершено возведение всех корпусов животноводческого комплекса "Курская Васильевка"

АО "Россельхозбанк" финансирует строительство животноводческого комплекса на 2800 коров производительностью 80-90 тонн молока в сутки. Возведение ЖК было начато в мае 2018 года при финансовой поддержке Самарского отделения Банка в с. Курская Васильевка Северного р-на Оренбургской области). Инициатором проекта выступает крупнейший производитель молока в России ООО "ЭкоНива-АПК", президентом которого является Штефан Дюрр.

На сегодняшний день завершено возведение всех корпусов комплекса, установлена доильная карусель на 72 места, полностью завезены животные. Комплекс обеспечит порядка 100 новых рабочих мест.

"Северная Нива" (подразделение "ЭкоНивы-АПК") работает с 2002 года. Хозяйства располагаются в Оренбургской области, республиках Татарстан и Башкортостан на площади 77 000 га. Основное направление деятельности — молочное животноводство. Предприятие также развивает растениеводство (выращивает кормовые культуры, яровую пшеницу твердых и мягких сортов, подсолнечник, горох) и мясное животноводство.

По состоянию на 22.06.2019 общее поголовье на предприятии составило 6 845 голов. Из них 4 300 — молочного скота, 2 545 — мясного направления. Дойное стадо составляет 2108 голов. Основные разводимые породы — голштинская, герефордская, абердин-ангусская, симментальская.

"Мы продолжаем расширять свое производство. В целом для отрасли важно сохранить действующую поддержку, в том числе по инвестиционным кредитам. То же самое и с субсидиями на повышение молочной продуктивности. Сегодня мы можем опираться на государство в решении стратегических задач компании и использовать банковские услуги на комфортных для агропрома условиях", — отметил президент холдинга "ЭкоНива" Штефан Дюрр.

"Поддержка инвестиционных проектов, связанных с созданием современных животноводческих предприятий, применяющих высокоэффективные технологии, является одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Региональный филиал банка продолжит расширять кредитование проектов в сфере АПК, реализация которых будет содействовать дальнейшему эффективному развитию и повышению инвестиционной привлекательности отечественного сельского хозяйства", — отметил директор Самарского регионального филиала РСХБ Раиль Багдалов.