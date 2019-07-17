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Страхование Финансы

ВСК и "Европлан" запускают новый совместный страховой продукт "Страхование платежей"

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и автолизинговая компания "Европлан" запустили новый комплексный продукт, который позволяет клиентам "Европлана" возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля: погасить задолженность по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным платежам. Это дает клиенту возможность приобрести новый автомобиль в лизинг.

Фото: Фото предоставлено автором

Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту, или в случае угона. Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.

"При покупке полиса клиент получает финансовую защиту, в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты по программе позволяют не только возместить первый платеж, но и закрыть обязательства перед лизинговой компанией. Это позволит быстро оформить лизинг нового автомобиля и оплатить аванс из средств, выплаченных страховой компанией", — комментирует руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко.

"Средний срок договора лизинга автомобиля — 3-5 лет. Новый продукт дает предпринимателям возможность обезопасить себя в течение всего этого времени и смягчить ущерб в случае утраты транспортного средства", — комментирует генеральный директор компании "Европлан" Александр Михайлов.

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