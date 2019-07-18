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АО "Транснефть - Приволга" завершило первый этап реконструкции системы пожаротушения на станции смешения нефти площадки "Самара"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило первый этап реконструкции системы пожаротушения на станции смешения нефти площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В рамках первого этапа сдана в эксплуатацию насосная станция пожаротушения, построены два резервуара противопожарного запаса воды, подключены к насосной станции пожаротушения существующие кольцевые сети растворопроводов и водопроводов, а также группа из девяти резервуаров для хранения нефти.

Комплекс работ выполнен в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга". Цель — повышение пожарной безопасности объекта и модернизация системы пожаротушения в соответствии с современными нормами проектирования.

Строительство насосной станции пожаротушения началось в 2018 году, и завершилось в июле текущего года. В ней размещены две группы насосных агрегатов. Первая группа насосов предназначена для подачи раствора пенообразователя для тушения резервуаров. Вторая группа — насосы водяного охлаждения, которые обеспечивают необходимый напор и расход воды при работе автоматической установки водяного охлаждения резервуара в случае возникновения пожара, а также при работе пожарной техники.

В помещении насосной станции установлены две мембранные емкости для поддержания давления в сетях растворопровода объемом 1000 куб. м каждая и насос, обеспечивающий перемешивание раствора пенообразователя в кольцевых сетях.

Программа реконструкции системы пожаротушения на станции смешения нефти рассчитана на период до 2020 года. Второй этап предусматривает подключение всех групп резервуаров к автоматической системе пожаротушения пеной низкой кратности и водяного охлаждения, прокладку новых наружных сетей водопровода и растворопровода взамен существующих, устройство пожарных гребенок для подключения мобильных средств пожаротушения на сети растворопровода и противопожарного водопровода.

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