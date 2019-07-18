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Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 6 месяцев 2019 года составила 8,3 млрд рублей

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за I полугодие 2019 года составила 8,3 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за январь-июль 2019 года достиг 2 трлн 254 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц составляет 1 трлн 818 млрд рублей, физических лиц - 436 млрд рублей.

"По итогам первого полугодия 2019 года Россельхозбанк выполняет ключевые показатели бизнес-плана в плановой траектории. При этом Банк сохраняет высокие позиции в финансировании АПК, что служит одним из ключевых показателей эффективности деятельности РСХБ для акционера. Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал за шесть месяцев 2019 года рост более 75 млрд рублей - до 1,3 трлн рублей. При этом на поддержку аграриев было направлено 582,6 млрд рублей против 514,2 млрд рублей в I полугодии прошлого года", - отметил первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Левин.

Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых за отчетный период увеличил объем выданных средств на 39% - до 126,8 млрд рублей. Также Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В частности, на эти цели было направлено 181 млрд рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года.

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