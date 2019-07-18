Новокуйбышевский НПЗ перевел комплекс газофракционирования на цифровую систему управления

Новокуйбышевский НПЗ, входящий в состав нефтеперерабатывающего комплекса НК "Роснефть", ввел в эксплуатацию единый комплекс газофракционирования и стабилизации с цифровым пунктом управления.

Комплекс объединил три технологические установки: стабилизации бензина, газофракционирования, а также компримирования и очистки газа, управление которыми ранее велось по отдельности.

Внедрение современных информационных решений позволило объединить управление разными объектами и интегрировать работу процессов в единый современный комплекс. Это повысит качество выпускаемой продукции за счет оптимизации параметров технологического режима и процесса управления установками, а также эффективности планирования. Автоматическая система управления технологическими процессами благодаря высокоскоростным контролерам сократит время принятия решений до десятых долей секунды. Таким образом, система повысит уровень промышленной безопасности объекта за счет исключения человеческого фактора.

Важным элементом Стратегии "Роснефть 2022" является цифровизация и технологическое развитие во всех областях деятельности Компании, прежде всего, за счет ускоренного тиражирования апробированных цифровых решений. Реализуемые системы "цифровое месторождение", "цифровой завод", "цифровая цепочка поставок", "цифровая АЗС" позволят перейти на качественно новый уровень современного информационного бизнеса, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери.

Единый комплекс газофракционирования — второй объект, системы "цифровой завод" в рамках Стратегии "Роснефть-2022". В 2018 году на цифровую платформу управления была переведена работа четырёх установок гидроочистки и каталитического крекинга Новокуйбышевского НПЗ.