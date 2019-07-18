Дмитрий Азаров выступил с рядом предложений на форуме регионов России и Беларуси

В четверг, 18 июля, в Санкт-Петербурге завершился VI форум регионов Беларуси и России. В его работе принимала участие делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

17 июля на тематических секциях обсуждались вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и др. Делегация Самарской области заключила ряд важных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с законодательными органами субъектов Беларуси.

Сегодня состоялась встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и спикера Совета Национального собрания Республики Михаила Мясниковича с участием глав регионов двух государств.

"Шестой форум посвящен важной теме — вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества, направленного на укрепление основ союзного государства", — подчеркнула Валентина Матвиенко. В этой связи она выразила она отметила растущий интерес, проявляемый к форуму регионами России и Беларуси, в сотрудничестве которых наблюдается хорошая динамика.

Касаясь темы 20-летия договора о создании союзного государства, председатель СФ отметила, что этот договор нужно наполнять новым, современным содержанием, отвечающим реалиям сегодняшнего дня. Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость дальнейшей синхронизации действий, направленных на унификацию российского и белорусского законодательства.

Михаил Мясникович отметил высокий уровень подготовительной работы, предшествующей проведению VI форума регионов. По словам белорусского спикера, проект итогового документа — очень конкретный, потребуются серьезные усилия, чтобы выполнить намеченное. Михаил Мясникович также обратил внимание на активизацию белорусско-российских региональных бизнес-контактов.

По словам председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, проведение форумов регионов встало на системную основу, благодаря чему растет товарооборот, появляются новые инвестиционные проекты. По итогам встречи были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве между исполнительными органами государственной власти России и Беларуси.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". С докладами на заседании выступили председатели парламентов, министры обеих стран, ведущие деятели науки. От губернаторского корпуса РФ выступил Дмитрий Азаров.

"Отношения между Россией и Беларусью всегда носили особый, братский характер. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы — один народ, живущий в разных государствах. И подтверждения этому мы видим практически каждый день", — заметил он.

Глава региона рассказал, что Самарская область и Республика Беларусь тесно сотрудничают в экономической, промышленной, культурно-образовательной и других отраслях. Губернатор отметил, что самарцы хорошо знакомы с белорусской продукцией: в регионе активно используется сельскохозяйственная техника союзного государства, а в этом году губерния получила из братской Республики еще и лесозащитную технику. Белорусские автобусы составили основу автопарка для перевозки участников и гостей чемпионата мира по футболу в Самаре, а теперь служат жителям региона (110 автобусов и 40 троллейбусов). "В свою очередь, каждый пятый новый автомобиль, продаваемый сегодня в Беларуси — это продукция "АвтоВАЗа". А торговая марка нашего шоколада "Россия — щедрая душа" известна в Минске ничуть не хуже, чем в Москве. И эти отношения находятся на подъеме", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Поставки самарских автомобилей в Беларусь за прошедший год увеличились втрое. В целом же в 2018 году товарооборот Самарской области с Республикой вырос более чем на 30%. Если судить по динамике за первый квартал, то за 2019 год товарооборот может увеличиться еще на 40%. "И этому, безусловно, способствует форум, который проводится под эгидой Совета Федерации и Совета Республики", — отметил глава региона. Только на этом форуме органы власти Самарской области заключили 2 договора с белорусскими партнерами, а всего таких соглашений 8.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что в сотрудничестве между регионом и Республикой особую роль играют человеческие связи, сотрудничество в гуманитарной сфере. В губернии действуют 3 общественных организации, занимающиеся сохранением и продвижением белорусской культуры и языка, на поддержку которых выделяются средства из областного бюджета.

У самарского региона и субъектов Республики есть огромный потенциал сотрудничества в сфере образования. Это и единый банк электронных учебных пособий и лекций, студенческие обмены и проведение совместных олимпиад для школьников и студентов. Вузы региона заключили 8 соглашений о сотрудничестве с белорусскими коллегами в сфере обмена научными кадрами, технологиями в области IT, авиации, космоса, здравоохранения.

Студенты из Беларуси примут участие в работе молодежного форума ПФО "iВолга 2.0", который откроется в Самарской области уже на следующей неделе. Кроме того, представители Республики регулярно участвуют в фестивале молодых педагогов и в музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронатом Юрия Башмета. При этом Дмитрий Азаров отметил, что необходимо поработать над расширением сотрудничества в сфере образования, науки и здравоохранения.

"Нам стоило бы подумать о включении темы российско-белорусской дружбы и в школьные программы. В учебниках по истории, литературе было бы правильно больше рассказывать о нашей общей культуре, о тех ценностях, которые нас объединяют. Акцентировать на этом образовательные программы", — обратился к участникам пленарки Дмитрий Азаров.



"Также важно развивать наше общее культурное пространство", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона напомнил, что первым, кто ворвался в Минск 3 июля 1944 года и захватил единственный уцелевший мост через реку Свислочь, был Николай Колычев из Куйбышева.

Также губернатор предложил в 2020 г. посвятить русско-белорусский театральный проект "Большие гастроли" 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: "Эта Победа — одна на всех. И юбилей должен стать нашим общим праздником, — сказал Дмитрий Азаров. — В рамках мероприятий Года Памяти и Славы у нас будут проходить такие акции, как "поезда Победы", "песни Победы" и многое другое. Уверен, что совместное проведение торжественных мероприятий позволит нам еще раз прочувствовать нашу общую судьбу".

Правительство Самарской области также пригласило соседей из братской Республики принять участие в Параде Памяти, который традиционно проходит в Самаре 7 ноября в честь исторического военного парада 7 ноября 1941 года. Кроме того, было предложено провести автопробег "Дорогами Победы" по городам России и Беларуси. Подобную акцию в регионе уже организовывали к 70-летию Победы, и она вызвала большой резонанс в обоих государствах.

Чтобы скоординировать усилия регионов в проведении совместных мероприятий, Дмитрий Азаров предложил создать на уровне Совета Федерации и Совета Республики координационный совет по подготовке к 75-летию Победы. "Вчера этот вопрос предварительно обсуждался и нашел поддержку участников форума", — подытожил выступление Дмитрий Азаров.