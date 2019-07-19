Мужчина предстанет перед судом за кражу лизингового грузовика

Директор организации, расположенной в Клявлинском районе, обвиняется в краже грузовика, взятого в лизинг, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полиции, летом 2016 г. мужчина ввел в заблуждение одного из подчиненных, дав указание перегнать грузовой автомобиль в автосервис, находящийся в Набережных Челнах.

В сервисе с грузовика сняли двигатель, коробку передач, кабину, ходовую часть и кузов, переставив их на такой же автомобиль, принадлежавший 53-летнему обвиняемому.

После проведения аудита лизинговая компания обратилась в полицию, указав, что ей причинен ущерб на общую сумму 1,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.