16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мужчина предстанет перед судом за кражу лизингового грузовика Фигурант дела о "грязной нефти" Роман Ружечко задержан в Литве Организатору пирамиды "Фабрика продуктов ВС" предъявили обвинение Самарские полицейские арестовали рецидивиста, грабившего женщин Следствию не удалось доказать факт хищения денег Реналем Мязитовым при помощи оценочной экспертизы

Преступления Происшествия

Мужчина предстанет перед судом за кражу лизингового грузовика

КЛЯВЛИНО. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

Директор организации, расположенной в Клявлинском районе, обвиняется в краже грузовика, взятого в лизинг, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полиции, летом 2016 г. мужчина ввел в заблуждение одного из подчиненных, дав указание перегнать грузовой автомобиль в автосервис, находящийся в Набережных Челнах.

В сервисе с грузовика сняли двигатель, коробку передач, кабину, ходовую часть и кузов, переставив их на такой же автомобиль, принадлежавший 53-летнему обвиняемому.

После проведения аудита лизинговая компания обратилась в полицию, указав, что ей причинен ущерб на общую сумму 1,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4