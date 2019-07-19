Fitch Ratings повысило рейтинг ВСК до "BB", прогноз "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг финансовой устойчивости страховщика САО "ВСК" с уровня "BB-" до "BB". Прогноз "стабильный".

Фото Сергей Цикалюк

Основными факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются значительное повышение капитализации компании, высокие операционные показатели страховщика и улучшение диверсификации страхового портфеля. В консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год ВСК показала чистую прибыль в размере 8 млрд рублей и рентабельность капитала 34% (6 млрд и 34% в 2017 году, соответственно). На прибыль существенно повлияли сильный андеррайтерский результат и высокий инвестиционный доход.

Fitch полагает, что ВСК обладает достаточно диверсифицированным портфелем, в том числе с точки зрения страховых продуктов, присутствия в розничном и корпоративном сегментах, каналах дистрибуции. Отмечается, что премии в линиях бизнеса, не связанных со страхованием жизни, росли быстрее, чем в целом по российскому рынку. Fitch положительно оценивает надежность и ликвидность инвестиционного портфеля ВСК, большую филиальную сеть и хорошо узнаваемый бренд.

"Оценка рейтингового агентства отражает правильность выбранной ВСК стратегии развития, зрелость операционных процессов и профессиональную творческую работу всей команды. Мы рады высокой оценке финансовой устойчивости компании и продолжим внедрять инновационные решения и применять весь опыт и экспертные знания в интересах миллионов наших клиентов и партнеров", - отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

ВСК стабильно входит в ТОП-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей. На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам пяти месяцев 2019 года капитал группы ВСК вырос на 8% до 28,6 млрд рублей, активы - до 139 млрд, а прибыль составила 3,1 млрд рублей.