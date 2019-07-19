Полный зверополис: в самарский цирк приехало шоу "Джамбо"

15 июля в самарский цирк с командой приехал Тигран Акопян, дрессировщик и художественный руководитель шоу-шимпанзе "Джамбо".

Тигран и его команда с 60 животными на восьми грузовиках сутки добиралась из Кисловодска. 10 лет назад дрессировщик уже выступал в самарском цирке. Тогда представление посмотрели 50 тыс. зрителей.

"Для самарцев выступят 60 разных зверей. Животные - хорошие клоуны", - говорит он.

Больше всего Тигран любит обезьянок - шимпанзе спародируют Максима Галкина, Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте и Верку Сердючку.

Для журналистов Тигран вывернул цирк наизнанку: показал животных за сценой. Первый артист, с которым их познакомили, - Юлиана, 16-летний бегемот весом в три тонны со зверским аппетитом - каждый день ей необходимо 70 кг еды. Для Юлианы выделили отдельную комнату, поставили бассейн.

В особом почете у Тиграна три шимпанзе. "Иногда они нам подсказывают, что и как делать", - делится дрессировщик.

Также в шоу выступят верблюды, лошади, дикобразы, лама, питоны, крокодилы и разноцветные собаки.

"Джамбо" удивит не только животными - выступят воздушные гимнасты, акробаты на роликах и батуте, жонглеры.

Один из воздушных номеров - "Ромео и Джульетта" - в "Джамбо" исполняют гимнасты Илья и Анна Жуковы. Чтобы удивить самарского зрителя, супруги будут кружиться на высоте 22-24 метра. Без страховки.

"А кому интересно смотреть на нас, пристегнутых?" - спрашивает Илья.

Артисты используют корд-де-валан - канат, который пристегивается с двух сторон к потолку. В воздухе Илья цепляется за него ногами и руками держит партнершу.

На вопрос, успели ли артисты погулять по Самаре, Тигран отвечает, что пока не до того - команда "Джамбо" работает над представлением.