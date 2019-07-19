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Культура

Под Сызранью нашли генуэзскую закладную плиту

ШИГОНЫ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: samara.kp.ru

В с. Шигоны при рытье траншеи нашли итальянскую закладную плиту. Об этом сообщает samara.kp.ru. Сначала плиту приняли за погребальный обелиск, но потом выяснилось, что это закладной камень.

Магистр истории, преподаватель истории и МХК Игорь Афонасенко утверждает, что найдена генуэзская закладная плита середины 15 века. На ней изображены гербы генуэзского рода Кабелла, консула Калочеро де Гизольфи и рода Фиески.

Ранее подобные плиты на территории бывшего СССР и современной России находили только в Крыму.

Есть несколько версий того, как плита оказалась под Сызранью. "Возможно плита попала в Поволжье, через какого-то хана Золотой орды, который в качестве трофея вывез ее из Крыма, после завоевания, — рассуждает краевед Игорь Махтев. — Либо она попала сюда после присоединения Крыма к России при Екатерине II. Плиту могли вывезти из Крыма российские генералы или чиновники в качестве военного трофея или сувенира в свою коллекцию.

Кстати, в соседнем с Шигонами селе Усолье была усадьба графа Владимира Орлова — знаменитого коллекционера и первого президента Академии наук. А к нему в коллекцию плита могла попасть после взятия Феодосии (Каффы) в 1771 году. Хотя, возможно, что плита попала туда намного раньше — как часть балласта судна".

Историки переживают, что плита может попасть в руки частных коллекционеров и исчезнуть.

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