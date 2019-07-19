Банк "Открытие" вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных

Банк "Открытие" оборудовал 227 офисов в 54 регионах России — от Калининградской области до Приморского края — для приема биометрических данных клиентов. По количеству таких офисов он вошел в пятерку лидеров среди российских банков. К концу года можно будет стать клиентом банка "Открытие" без посещения офиса.

"К концу 2019 года мы планируем реализовать в банке "Открытие" удаленную идентификацию для дистанционного привлечения. Благодаря этому физические лица смогут стать клиентами банка без посещения офиса", — комментирует вице-президент, директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

Банк "Открытие" намерен предоставлять и расширять сервисы с применением биометрической идентификации. Кредитная организация входит в состав рабочей группы Ассоциации ФинТех (АФТ) Биометрия 2.0, где банковское сообщество, включая Банк России, по инициативе которого была создана Ассоциация, и финтех-компании совместно обсуждают вопросы развития соответствующих сервисов и области применения биометрии.

Сейчас услуга сдачи биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.

Через Единую биометрическую систему (ЕБС) планируется оформлять не только банковские продукты, но и государственные услуги. Также ее действие могут распространить на сферы телемедицины и образования.

Банк "Открытие" запустил услугу сбора биометрических данных клиентов и их регистрацию в ЕБС с января 2019 года. Для реализации проекта банк "Открытие" использовал "коробочное решение" одного из интеграторов, лидирующего на отечественном рынке биометрии.

Отделения банка "Открытие", оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.