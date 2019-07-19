Дмитрий Азаров обсудил развитие муниципалитетов в рамках нацпроектов с главами районов

В пятницу, 19 июля, в продолжении встреч с главами муниципальных районов, основная тема которых — ход реализации национальных проектов "на местах" и социально-экономическое развитие территорий, на очередную встречу к губернатору был приглашен глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько.

"В реализацию нацпроектов мы включились всем районом. Прекрасно понимаем свои задачи и тот шанс, который выпал нам на данном этапе времени", — сказал глава муниципалитета.

В числе основных проектов Сергей Радько назвал капитальный ремонт детского садика "Колосок". Объект, расположенный в селе Кинель-Черкассы, был закрыт в 2015 году по причине аварийного состояния. В феврале прошлого года Дмитрий Азаров на встрече с общественностью района дал поручение восстановить садик. "Хотел выразить благодарность Вам и министру образования за то, что обратили внимание на нашу проблему. Мы сделаем все, чтобы это было по-настоящему современное дошкольное учреждение", — обратился к Дмитрию Азарову Сергей Радько.

Еще один знаковый проект — строительство клуба в сельском поселении Тимашево. "Это серьезный населенный пункт, где функционируют два крупных предприятия, но до сих пор нет культурного центра. Скоро мы исправим эту ситуацию", — пояснил лава района.

Особых успехов район добился по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Благодаря профильному министерству мы в два раза увеличили объемы финансирования по строительству дорог. Все это "увязываем" с комфортной городской средой, чтобы объекты получались законченными и максимально удобными для жителей", — подчеркнул Сергей Радько.

Дмитрий Азаров отметил успехи муниципалитета по нацпроекту "Жилье и комфортная городская среда". "В этом году мы реализуем 15 проектов, 7 из которых общественные пространства. В основном мы расширяем объекты прошлых лет", — сообщил Сергей Радько. В качестве примера глава привел село Кинель-Черкассы. В прошлом году рядом с местной школой был разбит сквер. Теперь неподалеку от него появятся спортивная и детская площадки.

Еще один перспективный объект — сквер в районе железнодорожного вокзала. Здесь планируется организовать выставочную экспозицию, чтобы приезжающие могли познакомиться с красотами села. "Продумайте этот вопрос. Нам нужны некие "фишки", которые будут притягивать гостей и станут предметом гордости для местных жителей", — отметил Глава региона. По его словам, у каждого места должна быть своя культурно-досуговая концепция. "Ваш район в этом плане один из лидеров. Думаю, что некоторые ваши проекты вполне можно тиражировать у соседей", —резюмировал Дмитрий Азаров.

Не менее активно реализация национальных проектов ведётся и в Похвистневском районе. Глава муниципалитета Юрий Рябов доложил Губернатору, что работа вступила в активную фазу сразу по нескольким направлениям. Так, для повышения качества медицинской помощи в двух селах района идет строительство ФАПов. В рамках нацпроекта "Образование" в сельских школах создаются образовательные центры "Точка Роста" — для этого школьные кабинеты оснащаются современным оборудованием.

Уделяется внимание и культурной жизни. "Районом проведены торги на покупку передвижной техники для организации концертов и кинопоказов. У нас 79 населенных пунктов, жителям которых необходим разнообразный досуг", — рассказал Юрий Рябов.

Не отстает район и по благоустройству. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" здесь обновляется 6 дворовых территорий и 3 общественных пространства в селах Старо Похвистнево, Савруха и Подбельск.

В ближайших планах района — открытие детского садика на 90 мест в селе Алькино. Объект, возводившийся в рамках государственно-частного партнерства, планируется сдать уже в конце августа. "Уверен, что садик станет настоящим подарком как для юных сельчан, так и для их родителей. С удовольствием приеду на его открытие", — отметил Дмитрий Азаров.

Также Юрий Рябов поблагодарил губернатора за помощь в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Савруха. Долгожданный объект открылся в мае текущего года и уже приобрел большую популярность у местных жителей.

О преобразованиях, которые ждут район уже в этом году, губернатору доложил и глава Шигонского района Сергей Строев. Он рассказал, что в поселке Пионерский ведется капитальный ремонт школьного спортивного зала, а в школе села Шигоны переоборудуются кабинеты под центры цифрового и гуманитарного развития по проекту "Точка роста". Кроме того, в селе ведутся работы по благоустройству парка и детской площадки по улице Гагарина в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Дмитрий Азаров поручил Сергею Строеву обеспечить общественный контроль за качеством проводимых работ и в ежедневном режиме проверять скорость работы подрядчиков на соответствие утвержденному графику.