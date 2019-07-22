В Красноярском районе создали реестр инвестиционных площадок с целью организации системы учета свободных инфраструктурных площадей и объектов.

Данные реестра планируется использовать при подборе подходящего земельного участка для потенциальных инвесторов, а также при реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области до 2030 года.

По каждой "новой" инвестиционной площадке управлением экономики и инвестиций районной администрации направляются запросы в отдел архитектуры и градостроительства, управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управление сельского хозяйства на предмет картографических материалов, параметров инженерной и транспортной инфраструктуры.

Информацию о частных инвестиционных площадках для включения в реестр в управление экономики и инвестиций предоставляют их собственники (предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и физические лица) на бумажном носителе и в электронном виде.

Предложения же инвесторов рассматриваются на специальном инвестиционном совете под председательством главы района Михаила Белоусова.