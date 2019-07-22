Стало известно как спасалась семья с детьми с катера, который загорелся у острова Коровий

В воскресенье, 21 июля, на Волге у Самары в беду попал 32-летний владелец катера "Амур", отправившийся в 11:47 на своем судне вместе с женой и двумя детьми от лодочной станции в Куйбышевском районе отдыхать на остров Коровий, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным надзорной инстанции, отплыв 10-20 метров, находившиеся на катере люди обнаружили задымление мотора. Огня в тот момент еще не было. Тогда владелец катера с семьей перегрузился на проплывающий в этот момент катер своего знакомого и доплыл до берега.

А возгорание дымящегося мотора на катере "Амур" произошло в тот момент, когда на его борту уже никого не было.

Как пояснила Кристина Кулик, пострадавших нет. Владелец катера собственными силами потушил мотор и на буксире доставил свое судно на берег.