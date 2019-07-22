16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юный рецидивист из Жигулевска похитил у местного жителя 8 тыс. рублей Замначальника регионального УФСИН задержан при получении 520 тыс. рублей Предполагаемый посредник в нападении на Кинжабаева не смог обжаловать арест Фигурант дела о "грязной нефти" Роман Ружечко попросил убежища в Литве На сотрудников Росалкоголя возбудили дело из-за остановки Тольяттинского винзавода

Преступления Происшествия

Юный рецидивист из Жигулевска похитил у местного жителя 8 тыс. рублей

ЖИГУЛЕВСК. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати

Сотрудники полиции Жигулевска задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 26-летний мужчина, заявивший, что с его банковской карты похищены денежные средства в размере 8 тыс. рублей. В ходе опроса потерпевшего стражи порядка установили, что накануне на улице у него был похищен сотовый телефон, который материальной ценности для потерпевшего не представляет. Когда же на следующий день мужчина пришел в банкомат проверить баланс своей карты, то обнаружил пропажу денежных средств.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В ходе опроса задержанный пояснил, что нашел сотовый телефон на улице и, обнаружив в нем сим-карту, решил с помощью смс-сообщений перевести денежные средства на свой счет. Злоумышленник признал свою вину и обязался принять меры к возмещению причиненного материального ущерба потерпевшему.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4