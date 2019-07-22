Юный рецидивист из Жигулевска похитил у местного жителя 8 тыс. рублей

Сотрудники полиции Жигулевска задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 26-летний мужчина, заявивший, что с его банковской карты похищены денежные средства в размере 8 тыс. рублей. В ходе опроса потерпевшего стражи порядка установили, что накануне на улице у него был похищен сотовый телефон, который материальной ценности для потерпевшего не представляет. Когда же на следующий день мужчина пришел в банкомат проверить баланс своей карты, то обнаружил пропажу денежных средств.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В ходе опроса задержанный пояснил, что нашел сотовый телефон на улице и, обнаружив в нем сим-карту, решил с помощью смс-сообщений перевести денежные средства на свой счет. Злоумышленник признал свою вину и обязался принять меры к возмещению причиненного материального ущерба потерпевшему.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.