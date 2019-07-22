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Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк в сотрудничестве с компанией "Синимекс" внедряет новую модернизированную интеграционную платформу (МИП), завершив переход на новую АБС без существенной доработки смежных систем банка.

На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков Россельхозбанку требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы.

"Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, — отметил директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Николай Ульянов. — Благодаря внедрению МИП мы совместно с компанией "Синимекс" решили задачи по удвоению нагрузочной возможности платформы и значительному снижению затрат на доработку десятков систем банка при миграции на новую АБС".

В частности, объектами работ проектных команд "РСХБ-Интех" и "Синимекс" стали система маршрутизации сообщений (в том числе новая интеграционная шина (НИШ) и центр межшинной маршрутизации), автоматизированное рабочее место с централизованной системой управления конфигурациями, локальный маршрутизатор НИШ, технологические универсальные адаптеры, системы расширенного логирования и оповещения.

"Изначально компания "Синимекс" участвовала в разработке архитектурного видения МИП, и впоследствии Россельхозбанк доверил нам ее реализацию. Наша экспертиза позволила обеспечить совместную работу старой и новой платформ на довольно длительном переходном этапе без деградации сервиса и производительности, — комментирует заместитель директора по работе с ключевыми клиентами и партнерами компании "Синимекс Максим Матреничев. — Для этого мы реализовали новые решения в комплекте с адаптерами совместимости, нетривиальную схему маршрутизации сообщений между платформами, внедрили сервисы прозрачного "перехвата" сообщений в старом формате и их мгновенной перекодировки".

В дальнейшем планируется осуществить перенос интеграционных потоков со старой платформы на МИП, развитие функциональности платформы за счет внедрения улучшенной системы логирования и увеличение общей производительности. Кроме того, "Синимекс" продолжит разработку новых сервисов по линии новой АБС. АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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