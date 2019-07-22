Губернатор потребовал разобраться в ситуации со сливом нефтепродуктов в городскую канализацию

В понедельник, 22 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами правительства региона и руководителями различных ведомств.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко сообщил, что в воскресенье, 21 июля, в Самаре на пересечении улиц Промышленности и Структурной был зафиксирован засор канализации и выход на поверхность сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Глава региона отметил, что это уже второй подобный случай за короткое время.

"Давайте разбираться. Несанкционированный слив нефтепродуктов, я уверен, и привел к засору канализации и выходу сточных вод. Необходимо вместе с "Самарскими коммунальными системами" вычислить место, где произошел слив, найти виновных", — поручил Дмитрий Азаров Александру Ларионову.

Также Олег Бойко доложил, что чрезвычайных ситуаций за прошедшую неделю в регионе не зафиксировано. Несмотря на это, сохраняется особый противопожарный режим.

С 15 апреля до 30 сентября на территории Самарской области действуют дополнительные требования пожарной безопасности. В лесу нельзя разводить костры, проводить работы с открытым огнем. Запрещено жечь мусор, сухую траву и отходы на территориях населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.

Губернатор призвал противопожарные службы не терять бдительности, особенно в Тольятти. Дмитрий Азаров предложил привлечь горожан к патрулированию лесов.

"Людей в Тольятти, неравнодушных к экологической ситуации в городе, очень много. Привлекайте их к патрулированию, проводите рейды. Дайте людям возможность активно помогать нам в работе по защите лесов", — обратился к министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александру Ларионову и главе Автограда Сергею Анташеву руководитель региона.