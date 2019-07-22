В Красноярском районе мастера будут судить за смерть рабочего

В суд Красноярского района направили уголовное дело мастера по ликвидации аварий и их последствий на объектах добычи нефти и газа, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

10 марта 2018 г. при ликвидации прорыва нефтепровода в Красноярском районе трое рабочих потеряли сознание. Один из них — 27-летний мужчина скончался от острого отравления нефтепродуктами. Двух других пострадавших доставили в больницу. По версии следствия, рабочий умер из-за нарушений трудового законодательства и должностной инструкции, допущенных мастером.