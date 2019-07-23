Россельхозбанк запустил акцию "Не переплачивай" по рефинансированию ипотеки

В Россельхозбанке стартовала акция "Не переплачивай" со специальными процентными ставками по рефинансированию ипотеки от 9,7% годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита — до 20 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет.

Специальные процентные ставки "Не переплачивай" действуют до 01.10.2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте банка.