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Россельхозбанк запустил акцию "Не переплачивай" по рефинансированию ипотеки

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Россельхозбанке стартовала акция "Не переплачивай" со специальными процентными ставками по рефинансированию ипотеки от 9,7% годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита — до 20 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет.

Специальные процентные ставки "Не переплачивай" действуют до 01.10.2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте банка.

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