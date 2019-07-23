БК "Самара" завершил комплектование на сезон

Баскетбольный клуб "Самара" завершил комплектование главной команды, которая готовится защитить титул чемпионов Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Контракты с "Самарой" продлили Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский, Александр Савенков и Баден Яксен.

Покинули команду и продолжат карьеру в других клубах Дмитрий Головин ("Восток-65"), Максим Числов ("Купол-Родники"), Артем Чеваренков ("Урал"), Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко, Дмитрий Гусенков и Илья Громовс.

Новичков в "Самаре" будет четверо. В родной город и родной клуб вернулись защитники Виктор Кашин и Сергей Рассказов, также состав команды усилили опытные форварды Александр Лавников и Евгений Войтюк.

Предсезонную подготовку команда начнет в Самаре с медосмотра, который запланирован на 12–13 августа. Первая часть сборов по традиции будет направлена на общефизическую подготовку и пройдет в том числе и на волжских пляжах.