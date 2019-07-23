Россельхозбанк на треть увеличил кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК

Кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК АО "Россельхозбанк" достиг 193 млрд рублей, что на 30% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Объем выдач кредитов компания АПК, ориентированным на экспорт, составил 96 млрд рублей. Об этом сообщил Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов по итогам выездного совещания по вопросам стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В обсуждении приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и главы субъектов РФ. Мероприятие состоялось на площадке крупнейшего в Курской области мясоперерабатывающего завода ГК "Агропромкомплектация" — давнего партнера РСХБ, занимающего шестое место на российском рынке по производству свинины. Продукция предприятия успешно экспортируется во Вьетнам, Гонконг и страны Таможенного союза.

В ходе совещания Дмитрий Медведев отметил, что в целом по стране решены задачи продовольственной безопасности. Он добавил, что агропромышленный комплекс в России растет быстрыми темпами, и напомнил, что в 2018 году на экспорт было поставлено сельхозпродукции и продовольствия почти на $26 млрд, Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерна. Премьер указал на необходимость помогать аграриям в работе по выходу на внешние рынки, подчеркнув, что соответствующие меры в бюджете РФ предусмотрены.

По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерновые останутся лидером российского экспорта с объемом более 11 млрд долларов. По словам главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, планы до 2024 года включают значительное увеличение валового сбора зерновых культур — на 28%.

"Россельхозбанк выстраивает кредитную политику в соответствии с государственной задачей удвоения объема экспорта сельхозпродукции в перспективных отраслях. Так, с начала года РСХБ увеличил объемы финансирования предприятий животноводства, ориентированных на экспорт, в три раза — до 38 млрд рублей, компаний растениеводства — в 1,5 раза, до 17 млрд рублей. Накануне совещания Банк обнулил комиссию по услугам для экспортеров АПК для стимулирования бизнеса активнее развивать внешнеэкономическую деятельность. В ближайших планах — развитие акселерационных программ совместно с Российским экспортным центром и запуск кредитования участников ВЭД под залог выручки по экспортным контрактам", — отметил Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

РСХБ отменил комиссию по 11 услугам для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность, в том числе на открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение Банком функций агента валютного контроля и т. д. Специальные условия распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в РСХБ новый или действующий экспортный контракт. Акция действует во всей региональной сети по 31 января 2020 года.