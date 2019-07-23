Бывшего директора кинельского "Водоканала" обвиняют в растрате

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 56-летнего бывшего директора МУП "Водоканал" по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, по итогам проверки 26 июня 2013 г. областное управление Росприроднадзора оштрафовало на 10,2 тыс. руб. руководителя службы обеспечения дополнительных доходов МУП "Водоканал". Но сотрудник оплатил этот штраф из средств организации, что является незаконным. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.