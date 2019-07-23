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Преступления Происшествия

Сотрудника самарского МУП задержали при получении 1,35 млн рублей

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали 56-летнего сотрудника МУП при получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, представитель ООО передал 1,35 млн руб. муниципальному служащему в автомобиле на ул. Санфировой. Ранее МУП заключило с фирмой договор на поставку стройматериалов.

По данным полиции, после выполнения договора подозреваемый вместе с сообщниками, личности которых устанавливают, потребовал от представителя поставщика деньги за принятие оказанных услуг. Переданные деньги оперативники обнаружили в бумажном пакете на заднем сидении автомобиля подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки").

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