Сотрудника самарского МУП задержали при получении 1,35 млн рублей

Самарские полицейские задержали 56-летнего сотрудника МУП при получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, представитель ООО передал 1,35 млн руб. муниципальному служащему в автомобиле на ул. Санфировой. Ранее МУП заключило с фирмой договор на поставку стройматериалов.

По данным полиции, после выполнения договора подозреваемый вместе с сообщниками, личности которых устанавливают, потребовал от представителя поставщика деньги за принятие оказанных услуг. Переданные деньги оперативники обнаружили в бумажном пакете на заднем сидении автомобиля подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки").