В Октябрьске возбудили уголовное дело из-за обустройства хоккейного корта

Прокуратура Октябрьска при проверке обнаружила махинации в деятельности МБУ "Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В декабре 2017 г. МБУ заключило с ИП два договора об устройстве хоккейного корта и установке бокса запасных игроков на сумму более 250 тыс. рублей. Предпринимателю перечислили средства в счет якобы выполненных им работ, хотя на самом деле эти работы выполнили сотрудники бюджетного учреждения.

В результате после проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") в отношении неустановленного должностного лица МБУ.