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РСХБ предлагает ипотечную ставку от 9,7% годовых

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк продлил сроки действия акции "Мечты сбываются" по ипотечному кредитованию. Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет.

Акция действует до 1 октября 2019 года (включительно). Подробности акции "Мечты сбываются" и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

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