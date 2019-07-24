РСХБ предлагает ипотечную ставку от 9,7% годовых

Россельхозбанк продлил сроки действия акции "Мечты сбываются" по ипотечному кредитованию. Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет.

Акция действует до 1 октября 2019 года (включительно). Подробности акции "Мечты сбываются" и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.