Дмитрий Азаров пообщался с участниками форума "iВолга 2.0"

Во вторник, 23 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга 2.0". Перед тем, как принять участие в торжественной церемонии открытия, глава региона осмотрел образовательные площадки, пообщался с руководителями смен и участниками из разных регионов страны.

Директор форума Кристина Гнатюк рассказала Дмитрию Азарову, что в этом году форум претерпел серьезные изменения и именно поэтому получил название "iВолга 2.0": к примеру, в тренинговые программы смен включены аспекты национальных проектов, благодаря чему участники Форума смогут познакомиться с их ключевыми положениями и предложить идеи по их развитию.

Еще одним нововведением является смена "Агрополис", посвященная сельскому хозяйству и фермерству. Руководитель смены Анастасия Денисова — сама в прошлом выпускница "iВолги". Приехав сюда начинающим предпринимателем в 2016 году, она выиграла грант, получила новые знания и знакомства. Сегодня Анастасия — успешный глава крестьянско-фермерского хозяйства, поставляющего продукцию в рестораны и торговые сети.

"Я несколько лет занималась своим делом, но именно победа на форуме стала тем толчком, который помог выйти на новый уровень", — поделилась Анастасия Денисова.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что история успеха, рассказанная от первого лица, непременно вдохновит форумчан: "Этот опыт будет очень полезен всем участникам, ведь это — конкретный пример того, как форум помогает реализовать мечту".

Губернатор также пообщался с представителями одного из самых старейших направлений форума — с участниками и организаторами смены "PROспорт". Во время беседы было озвучено предложение об организации и проведении на территории Самарской области всероссийских соревнований по триатлону — виду спорта, объединяющему плавание, велосипед и бег. Представители смены предложили провести такой "марафон" в Самаре.

Дмитрий Азаров поручил рассмотреть вариант проведения его поочередно в Самаре и Тольятти. "Уверен, что активных, энергичных, спортивных людей в регионе много, и вполне возможно, что в двух крупнейших наших городах мы такое соревнование будем проводить. Спасибо, мне это интересно, делаем!", — отметил глава региона в беседе с участниками смены "PROспорт".

Пообщался глава региона и с участниками Форума, проживающими в инклюзивном городке. Руководитель направления Алексей Транцев отметил, что в этом году инфраструктура выполнена на хорошем уровне. Форум как и прежде создает пространство безграничных возможностей. Также Алексей Транцев рассказал, что на "iВолгу 2.0" приехали люди с ограничениями по здоровью из 17 регионов страны, в том числе стажеры из Чечни и с Дальнего Востока.

Дмитрий Азаров также побывал в лагере смены "Труд крут", объединившей представителей студенческих отрядов. У костра ребята обсудили с главой региона участие студотрядов в жизни региона и округа, поддержку студенческого движения, а также поделились первыми впечатлениями от Форума.

Участники смены из Бузулука рассказали Дмитрию Азарову, что на форум приехали с проектом, который призван помочь студентам при трудоустройстве. По замыслу авторов, проект должен объединить в единую информационную систему анкеты лучших студентов и вакансии от ведущих предприятий, чтобы облегчить поиск работы молодым людям, а предприятиям — помочь в подборе кадров. Губернатор рассказал, что в Самарской области уже есть подобный проект — "Кадросфера".

"У нас сейчас ведется работа по созданию такой системы, разработке единой площадки, на которой все работодатели региона, и все, кто готов представить себя на рынке труда, смогут оперативно взаимодействовать. Предлагаю авторам проекта "Кадросфера" приехать к вам на смену, чтобы рассказать, что делается в этом направлении в Самарской области, познакомиться с вашими наработками и что-то взять на вооружение", — сказал Дмитрий Азаров.

"Форум — прекрасная площадка для стартапов. И те проекты, которые будут представляться здесь, которые будут конкурировать между собой, уверен, в процессе смены дополнятся новыми идеями. Это очень часто происходит, когда человек приезжает со своим проектом, а в процессе самой смены, обсуждения, он его дополняет новыми деталями, иногда и меняет его конструкцию и с большей вероятностью претендует на победу, — сказал Дмитрий Азаров. — Форум каждый год набирает авторитет, силу, знания, энергию и я очень рад, что этот форум ПФО проходит именно на Самарской земле. Ребята, которые сюда приехали, прошли очень серьезный отбор в своих регионах. Это подготовленные люди, многие из них уже профессионалы своего дела, и, пообщавшись здесь, обменявшись опытом, получив новые знания и навыки, они вернутся на свою родную землю с еще большим желанием сделать много полезных дел для своей родной земли, для нашей великой Родины, для своих соседей, друзей, которые живут в том или ином городе, поселке", — резюмировал глава региона.