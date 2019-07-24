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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на площадочных объектах и линейной части магистральных нефтепроводов

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на объектах и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Бугурусланском, Волгоградском и Самарском районных нефтепроводных управлениях (РНУ).

Бригада центральной ремонтной службы Самарского РНУ выполнила средний ремонт задвижки на линейной части во время плановой остановки МН Муханово — Куйбышев. Бригады линейных эксплуатационных служб подключили откачивающие трубопроводы строящегося резервуара вертикального стального с понтоном объемом 20 тыс. куб. м к существующему коллектору резервуарного парка нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1". Плановые работы выполнены в течение 78 часов без снижения режима перекачки нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев — Унеча-2.

Специалисты Волгоградского РНУ в течение 48 часов вырезали тупиковый участок на технологических трубопроводах НПС "Ефимовка" и в течение 72 часов заменили задвижку № 9 на камере пропуска средств очистки и диагностики магистрального нефтепровода Куйбышев-Лисичанск в Волгоградской области.

В Бугурусланском РНУ бригады центральной ремонтной службы произвели плановую замену двух задвижек на блочно-комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" и двух задвижек на БКНС "Поповка". Работы выполнены в течение 72 часов при сниженных режимах транспортировки нефти по МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Техническую помощь в ремонтных работах оказывали специалисты и техника Саратовского РНУ.

Работы проведены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.

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