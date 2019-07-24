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Преступления Происшествия

Самарца будут судить за 32 взятки таможенному инспектору

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу 30-летнего самарца по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Дача взятки"). Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, мужчина, являвшийся таможенным декларантом, в течение почти трех лет давал взятки (32 эпизода, суммы не более 10 тыс. руб.) главному инспектору отдела таможенного оформления и контроля Самарской таможни за консультации при оформлении декларации на товары из КНР.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье участка № 52 Советского судебного района. Мужчине грозит до года лишения свободы.

Ранее суд рассмотрел дело таможенного инспектора. За получение мелких взяток ему назначили судебный штраф 100 тыс. рублей.

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