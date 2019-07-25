Спортшкола олимпийского резерва № 1 получит оборудование по нацпроекту

Самарская спортивная школа олимпийского резерва № 1 получит новое оборудование для ледовых тренировок хоккеистов и фигуристов по нацпроекту "Демография", пишет tass.ru.

"Школа в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" (национальный проект "Демография") получит новое спортивное оборудование и инвентарь", — говорится в сообщении. До конца текущего года для спортшколы закупят хоккейные ворота, тренажеры для подготовки хоккеистов и общей физической подготовки, станок для заточки коньков. Кроме того, для школы закупят машину для заливки льда канадского бренда Zamboni, которая позволит обеспечивать профессиональную заливку.

В школе занимаются более 3 тыс. спортсменов, в том числе около 500 хоккеистов и 400 фигуристов. У школы имеются несколько спортивных объектов, где не только тренируются дети и проходят соревнования, в том числе всероссийский турнир "Золотая шайба", но и массовые катания жителей.