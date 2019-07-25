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Преступления Происшествия

У жителя Жигулевска нашли порох в шкафу

ЖИГУЛЕВСК. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске полицейские нашли у 43-летнего местного жителя взрывчатое вещество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Дома у него изъяли 159 г смеси бездымного и дымного пороха, которую мужчина хранил в шкафу. Исследование показало, что найден порох промышленного изготовления, используется для снаряжения патронов охотничьих ружей. Мужчина пояснил, что несколько лет назад нашел патроны, высыпал из них порох и хранил его в банке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ").

Гид потребителя

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