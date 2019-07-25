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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект продолжения ул. Авроры должны подготовить к концу 2020 года

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ "Управление автомобильными дорогами Самарской области" объявило открытый конкурс на поиск подрядчика, который спроектирует продолжение дороги на ул. Авроры между Московским шоссе и ул. Ново-Садовой.

Начальная цена контракта — 61,2 млн рублей. Итоги конкурса подведут 21 августа.

Победитель должен спроектировать дорогу длиной 2,5 км до 2 ноября 2020 года. Ему также необходимо обосновать изъятия земельных участков и зданий для строительства. Напомним, минтранс под эти цели планировал выкупить 129 территорий.

На продолжении ул. Авроры появятся остановки, система АССУД и, возможно, в районе "Ботанического сада" парковки для экскурсионных автобусов. Кроме того, проектировщик должен разработать несколько вариантов транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Авроры с Московским шоссе. 

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