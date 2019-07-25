В Тольятти люди в камуфляже ограбили офис и скрылись на дорогой иномарке

Днем 25 июля в Тольятти трое неизвестных в камуфляжной одежде напали на офис. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Официальных комментариев по поводу нападения пока нет. По предварительным данным оперативных структур, подвергшийся нападению офис находится в районе дома № 2 по ул. Фрунзе в Автозаводском районе. А налетчики, забрав несколько миллионов рублей, скрылись, предположительно, на Porsche Cayenne.

"Сейчас полицейские принимают меры к розыску нападавших, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. — Сумма похищенного устанавливается".



