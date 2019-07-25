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Преступления Происшествия

В Тольятти люди в камуфляже ограбили офис и скрылись на дорогой иномарке

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 25 июля в Тольятти трое неизвестных в камуфляжной одежде напали на офис. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Официальных комментариев по поводу нападения пока нет. По предварительным данным оперативных структур, подвергшийся нападению офис находится в районе дома № 2 по ул. Фрунзе в Автозаводском районе. А налетчики, забрав несколько миллионов рублей, скрылись, предположительно, на Porsche Cayenne.

"Сейчас полицейские принимают меры к розыску нападавших, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. — Сумма похищенного устанавливается".

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