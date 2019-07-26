Погибший на службе инспектор ДПС из Сызрани посмертно награжден медалью "За отвагу"

Инспектор ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" Владимир Горшков, погибший во время несения службы под колесами автомобиля, посмертно награжден медалью "За отвагу", сообщает ГУ МВД по Самарской области. Соответствующий указ подписан президентом РФ.

На оперативном совещании начальник регионального полицейского Главка Александр Винников вручил награду вдове погибшего — Людмиле Горшковой.

Напомним, 5 ноября 2018 г. примерно в 01:30. Водитель Infiniti G35 Sport ехал по трассе М-5 в направлении Самары. На 925 км при обгоне он сбил 24-летнего инспектора ДПС. Затем автомобиль съехал в кювет. От полученных травм скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир иномарки.

Погибший при исполнении служебных обязанностей инспектор ДПС 2 взвода отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" лейтенант полиции Владимир Горшков был похоронен с воинскими почестями 7 ноября.

Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбытием срока в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Кроме того суд взыскал с водителя в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого из двух потерпевших со стороны автоинспектора по 1,45 млн рублей.